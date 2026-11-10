Kiemelt videók

Visszafordíthatatlan károkat okozhatott az ügynökakták siettetett nyilvánosságra hozatala

Kapcsoltuk a KKDSZ elnökét, Dobrovits Orsolyát.

  • Hírek
  • 7 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Politikai nyomás vezetett az ügynökakták hibás nyilvánosságra kerüléséhez - állítja a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete. Az érdekképviselet szerint a Tisza Párt választási ígéretének teljesítése, azaz az állambiztonsági iratok gyorsított nyilvánosságra hozatala visszafordíthatatlan károkat okozhat. 

Ezért kellett volna a szakmai döntéseket a szakemberekre bízni.

Kapcsoltuk a KKDSZ elnökét, Dobrovits Orsolyát.

 

Továbbiak a témában