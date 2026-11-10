Bóka János kitálalt: így terelheti el a figyelmet a Tisza a saját kudarcairól

A politikai baklövéseikről akarja elterelni a figyelmet a Tisza-kormány az újabb politikai leszámolással- mondta híradónknak a Fidesz frakcióvezetője. Bóka János rámutatott: Magyar Péter öccsének médiája a hivatalos közleményt megelőzve számolt be Orbán Viktor testvérének elfogásáról.

A politikus szerint az ellenzék folyamatos vegzálásával egy új egypártrendszert akar kiépíteni a Tisza párt.