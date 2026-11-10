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Bóka János kitálalt: így terelheti el a figyelmet a Tisza a saját kudarcairól

Újabb politikai leszámolást emleget.

  • Hírek
  • 6 órája
  • Forrás: HírTV
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A politikai baklövéseikről akarja elterelni a figyelmet a Tisza-kormány az újabb politikai leszámolással- mondta híradónknak a Fidesz frakcióvezetője. Bóka János rámutatott: Magyar Péter öccsének médiája a hivatalos közleményt megelőzve számolt be Orbán Viktor testvérének elfogásáról. 

A politikus szerint az ellenzék folyamatos vegzálásával egy új egypártrendszert akar kiépíteni a Tisza párt.

 

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