Rétvári Bence: Politikai alapon válogatnak, hogy a Seszták-ügy mely részleteit hozzák nyilvánosságra

Politikai alapon válogatják ki, hogy a Seszták-ügy mely részleteit hozzák nyilvánosságra – hívta fel a figyelmet a KDNP frakcióvezetője. Rétvári Bence szerint Magyar Péter célja, hogy az egész jobboldalt bűnszervezetként tüntesse fel.

A politikus úgy fogalmazott, hogy a büntetőeljárásnak csak azt a kis részét mutatták meg a nyilvánosságnak, amely Magyar Péter évek óta tervezett narratívaépítéséhez szükséges. Hozzátette: azért kérték Seszták Miklóst a mandátuma visszaadására, hogy a büntetőeljárás a jobboldaltól függetlenül folyjon.