Panyi Miklós szerint fiatalok ezrei kerülhetnek veszélybe a Tisza-kormány döntése miatt

A Tisza-kormány 1 héttel ezelőtt döntött arról, hogy 12 óra alatt kivezetik az Otthon Start Programot és bevezetnek, egy jelenleg még nem is elérhető programot, amivel a fiatalok sokkal rosszabbul járnak - mutatott rá a Fidesz országgyűlési képviselője.

Panyi Miklós az Otthon Start hirtelen kivezetését bírálta, amivel a kormány szerinte fiatalok és családok ezreit hozta nehéz helyzetbe, még úgyis, hogy a kommentek hatására ezt a kivezetést 4 nappal eltolták. Emellett a politikus bírálta a fix kamat 3-ról 5 százalékra emelését is. Valamint arra is rámutatott, hogy jelenleg az új, Wekerle program még nem is elérhető.

A Fidesz tehát a program újragondolását sürgeti.