Keményen visszavágott a Fidesz az Orbán Viktort ért vádakra

"Ugyanazt a szemenszedett hazugságot terjesztik Orbán Viktorról, amivel a rendszerváltás óta már többször rágalmazták. Minden esetben kiderült, hogy ennek semmi alapja sincsen" -reagált a Fidesz a volt miniszterelnököt ért vádakra.

A Fidesz visszautasítja Németh Miklós, a kommunista rendszer utolsó miniszterelnökének és Panyi Szabolcs balliberális újságírónak az állításait, miszerint Orbán Viktor a kommunista rendszer idején jelentéseket írhatott katonatársairól.

Közleményükben azt írták: Orbán Viktor nem megfigyelt, hanem őt figyelte meg a kommunista államhatalom. A párt szerint, ha egy régi kommunista megvádol egy hazugsággal, azt azért teszi, hogy az újkommunistákat segítse.