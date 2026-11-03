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Keményen visszavágott a Fidesz az Orbán Viktort ért vádakra

Újra előkerült a régi vád.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
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"Ugyanazt a szemenszedett hazugságot terjesztik Orbán Viktorról, amivel a rendszerváltás óta már többször rágalmazták. Minden esetben kiderült, hogy ennek semmi alapja sincsen" -reagált a Fidesz a volt miniszterelnököt ért vádakra.

A Fidesz visszautasítja Németh Miklós, a kommunista rendszer utolsó miniszterelnökének és Panyi Szabolcs balliberális újságírónak az állításait, miszerint Orbán Viktor a kommunista rendszer idején jelentéseket írhatott katonatársairól. 

Közleményükben azt írták: Orbán Viktor nem megfigyelt, hanem őt figyelte meg a kommunista államhatalom. A párt szerint, ha egy régi kommunista megvádol egy hazugsággal, azt azért teszi, hogy az újkommunistákat segítse.

 

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