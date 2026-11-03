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Csodás égi jelenségeknek lehetünk tanúi novemberben

Fockter Zoltán csillagász a Napindítóban.

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Novemberben rendkívül sok égi jelenséget láthatunk – hívta fel a figyelmet a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

Ritka égi jelenségek várnak ránk novemberben
Ritka égi jelenségek várnak ránk novemberben (Forrás: Hír TV)

A hónapban három meteorraj gyakorisági maximumát is megfigyelhetjük, és szabad szemmel is látható égitestek rendeződnek háromszög-, egyenes-, paralelogramma-, vagy éppen L-alakzatba. Több olyan égi jelenség is érdekes lehet a csillagászat iránt érdeklődőknek, amelyek gyakran távcső használata nélkül, szabad szemmel is megfigyelhetők:

  • November 3. A Regulus, a Hold, a Jupiter és a Mars együttállása
  • November 4. A Déli Tauridák főcsúcsa
  • November 7. A Spica, a Vénusz és a holdsarló hajnali együttállása
  • November 12. Az Északi Tauridák meteorraj gyakorisági maximuma
  • November 15. A Mars és a Jupiter együttállása
  • November 16. A Merkúr, a Vénusz és a  Spica együttállása
  • November 17. A Leonidák meteorraj gyakorisági maximuma
  • November 18. A Merkúr dichotómiája
  • November 20. A Szaturnusz és a Hold laza együttállása, a Merkúr a legmagasabbra ér a hajnali égen
  • November 21. A Merkúr legnagyobb nyugati kitérése
  • November 22. A Regulus, a Mars és a Jupiter hajnali együttállása
  • November 24. A Fiastyúk és a földközeli telihold együttállása, Földközeli telihold
  • November 25. Az Uránusz oppozíciója, a Vénusz eléri legnagyobb fényességét a hajnali égen, a Regulus, a Mars és a Jupiter hajnali háromszöge, az Elnath és a Hold esti együttállása
  • November 27. A Castor, a Pollux és a Hold együttállása
  • November 28. A Hold  átvonul a Praesepe halmazon, és elfedi sok csillagát
  • November 30. A Mars, a Regulus, a Jupiter és a Hold paralelogrammája

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)

 

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