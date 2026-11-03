Csodás égi jelenségeknek lehetünk tanúi novemberben

Novemberben rendkívül sok égi jelenséget láthatunk – hívta fel a figyelmet a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

Ritka égi jelenségek várnak ránk novemberben (Forrás: Hír TV)

A hónapban három meteorraj gyakorisági maximumát is megfigyelhetjük, és szabad szemmel is látható égitestek rendeződnek háromszög-, egyenes-, paralelogramma-, vagy éppen L-alakzatba. Több olyan égi jelenség is érdekes lehet a csillagászat iránt érdeklődőknek, amelyek gyakran távcső használata nélkül, szabad szemmel is megfigyelhetők:

November 3. A Regulus, a Hold, a Jupiter és a Mars együttállása

November 4. A Déli Tauridák főcsúcsa

November 7. A Spica, a Vénusz és a holdsarló hajnali együttállása

November 12. Az Északi Tauridák meteorraj gyakorisági maximuma

November 15. A Mars és a Jupiter együttállása

November 16. A Merkúr, a Vénusz és a Spica együttállása

November 17. A Leonidák meteorraj gyakorisági maximuma

November 18. A Merkúr dichotómiája

November 20. A Szaturnusz és a Hold laza együttállása, a Merkúr a legmagasabbra ér a hajnali égen

November 21. A Merkúr legnagyobb nyugati kitérése

November 22. A Regulus, a Mars és a Jupiter hajnali együttállása

November 24. A Fiastyúk és a földközeli telihold együttállása, Földközeli telihold

November 25. Az Uránusz oppozíciója, a Vénusz eléri legnagyobb fényességét a hajnali égen, a Regulus, a Mars és a Jupiter hajnali háromszöge, az Elnath és a Hold esti együttállása

November 27. A Castor, a Pollux és a Hold együttállása

November 28. A Hold átvonul a Praesepe halmazon, és elfedi sok csillagát

November 30. A Mars, a Regulus, a Jupiter és a Hold paralelogrammája

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook)