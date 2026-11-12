Csibi Krisztina: Magyar Péternek vállalnia kell a politikai felelősséget

Időt kell adni a magyar társadalomnak, hogy érezze és feldolgozza azt az abúzust, amit Magyar Péter kormányzása okoz – jelentette ki Csibi Krisztina a Hír TV Monitor című műsorában.

Ki a felelős az ügynökakták körüli botrányért? (Forrás: Hír TV)

A fideszes országgyűlési képviselő az átverés költségvetésének tartja a jövő évi büdzsét, ugyanis a lakosságnak adott pluszt adók formájában be is szedik majd.

Az ellenzéki politikus arról is beszélt, hogy Magyar Péter miniszterelnöknek, valamint Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető, illetve Tarr Zoltán kulturális miniszternek vállalnia kell a politikai felelősséget a tiszás ügynökbotrány miatt. A levéltár munkatársai ugyanis jelezték, hogy a november 4-i időpont betartásával nem biztosítható az ügynökakták kellő szakmai alapossággal történő átvizsgálása.