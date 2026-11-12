Black Friday: hatalmas a nyomás a vásárlókon

Hamarosan itt a Black Friday, vagyis a fekete péntek, amely az év egyik legnagyobb vásárlási eseményévé vált. A kereskedők akár 50–70 százalékos kedvezményekkel is csábíthatják a vásárlókat, az akciók azonban nem mindig jelentenek valódi megtakarítást.

Előfordulhat, hogy egy termék árát korábban megemelik, majd látványos kedvezménnyel kínálják, de az is, hogy a kihagyhatatlannak tűnő ajánlat mögött egy hamis webáruház áll. A vásárlókra ráadásul egyre nagyobb nyomás nehezedik: visszaszámláló órák, korlátozott készletek és csak néhány óráig érvényes ajánlatok sürgetik a döntést.

Hogyan ismerhetjük fel a valódi kedvezményeket? Mire figyeljünk az internetes vásárlásoknál? Mit tehetünk, ha becsaptak bennünket? Erről beszélgettünk Eitmann Norberttel, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) sajtófőnökével.