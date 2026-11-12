Mező Gábor: A rock maga a lázadás

A Négyszemközt Andor Évával vendége ezúttal Mező Gábor volt, aki nemrég könyvet írt Erdős Péterről, a Kádár-korszak könnyűzenéjének meghatározó alakjáról. Az Origo podcast műsorában Mező szót ejtett az ügynökbotrányról és a kommunisták félelemeiről is. „Ügynök-listázni, az mindig egy jó gumicsont a magyar társadalomnak, hiszen mi nagyon sok mindent nem beszéltünk ki” – fogalmazott Mező.

A hálózatkutató ennek kapcsán kiemelte, hogy a nevekhez önmagukban még nem társulnak történetek, így ezeknek a megértéséhez nem árt szakértőnek lenni. Mező szerint egyébként a kommunizmus igazi arcait nem is ezen a listán kell keresni.

Én például jobban szeretnék egy tartótiszt listát, jobban szeretnék egy valódi SZT-tiszt listát. (...) Sokkal inkább ismerném az SZT-tiszteket, akik egy pókhálóban valódi hálószövő pókok voltak, mint azokat a legyeket, akiket ugye elkaptak és később ügynökök lettek

– hangsúlyozta.

A beszélgetés során egyébként előkerült az a kérdésé is, hogy vajon mitől féltek a kommunisták. Erdős Péter és a magyar könnyűzene kapcsán Mező hangsúlyozta, hogy a rock maga volt a lázadás, így az sem lehet meglepő, hogy ezt a kommunisták nem tolerálták, akik véleménye szerint 1956 után egy következő 1956-os forradalomtól féltek leginkább.