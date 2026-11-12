Mező Gábor: A rock maga a lázadás
Az ügynökbotrány, bármennyire is szeretné tagadni a Tisza, keserű szájízt hagyott maga után, hála az elhamarkodott nyilvánosságnak és az ennek érdekében kifejtett politikai nyomásnak. Mező Gábor, a Századvég vezető kutatója az Origo számára adott exkluzív interjút, amelyben azt is kifejtette, milyen listát látott volna szívesen, ha már az ügynökaktákról van szó, valamint arról is beszélt, hogy mitől féltek leginkább a kommunisták.
A Négyszemközt Andor Évával vendége ezúttal Mező Gábor volt, aki nemrég könyvet írt Erdős Péterről, a Kádár-korszak könnyűzenéjének meghatározó alakjáról. Az Origo podcast műsorában Mező szót ejtett az ügynökbotrányról és a kommunisták félelemeiről is. „Ügynök-listázni, az mindig egy jó gumicsont a magyar társadalomnak, hiszen mi nagyon sok mindent nem beszéltünk ki” – fogalmazott Mező.
A hálózatkutató ennek kapcsán kiemelte, hogy a nevekhez önmagukban még nem társulnak történetek, így ezeknek a megértéséhez nem árt szakértőnek lenni. Mező szerint egyébként a kommunizmus igazi arcait nem is ezen a listán kell keresni.
Én például jobban szeretnék egy tartótiszt listát, jobban szeretnék egy valódi SZT-tiszt listát. (...) Sokkal inkább ismerném az SZT-tiszteket, akik egy pókhálóban valódi hálószövő pókok voltak, mint azokat a legyeket, akiket ugye elkaptak és később ügynökök lettek
– hangsúlyozta.
A beszélgetés során egyébként előkerült az a kérdésé is, hogy vajon mitől féltek a kommunisták. Erdős Péter és a magyar könnyűzene kapcsán Mező hangsúlyozta, hogy a rock maga volt a lázadás, így az sem lehet meglepő, hogy ezt a kommunisták nem tolerálták, akik véleménye szerint 1956 után egy következő 1956-os forradalomtól féltek leginkább.