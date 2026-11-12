Papok és apácák hódítják meg a közösségi médiát: milliókat érnek el videóikkal

Ma már görgetés közben is szembejöhet egy prédikáció: papok és apácák gyűjtenek ugyanis népes követőtábort a közösségi oldalakon. Rövid videókkal, humorral, sőt elektronikus zenével próbálják megszólítani azokat a fiatalokat, akik a templomokba ritkán térnek be. De vajon az online követőkből valódi közösség is születhet?

A szószék mellé kamera, a prédikáció mellé kommentmező került. Ez a mexikói pap már több mint 2,7 millió követőt ér el a közösségi oldalakon: olyanokhoz is eljut, akik a templom kapuján talán sosem lépnének be.

Franciaországban egy apáca imákkal és a szerzetesi mindennapokról szóló videókkal gyűjtött népes követőtábort. Portugáliában pedig egy katolikus pap DJ-ként, elektronikus zenébe kevert pápai üzenetekkel szólítja meg a fiatalokat; a lisszaboni ifjúsági világtalálkozón másfél millió hívő előtt zenélt.

A Vatikán már külön találkozót is rendezett a digitális misszionáriusoknak. A nyitás azonban kérdéseket is felvet: ki ellenőrzi a hit nevében megosztott tartalmakat, és milyen felkészítést kapnak azok, akik akár tömegeket befolyásolhatnak?