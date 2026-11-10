Ellenpólus: elképesztő melléfogás az ügynökakták nyilvánosságra hozatala

Nyilvánossá váltak az ügynökakták, és rögtön botrány is lett belőle. A levéltár főigazgatója felajánlotta a lemondását, és elmondta a nemzetbiztonsági bizottság ülésén, hogy ők csak végrehajtják a törvényt, nem ők döntik el, hogy milyen adatokat kell nyilvánosságra hozni. Ki dönti el, hogy milyen anyagokat kell közzétenni? Mit tudunk, kié a szakmai, és kié a politikai felelősség? Mi történt ebben az ügyben? Megkérdeztük Both Hunortól, az Ellenpólus tényfeltáró oldal operatív vezetőjétől.