Magyar orvosi bravúr: új technológiával mentették meg az edzőteremben összeesett fiatalt

Egy speciális katéteres szívpumpa segített életben tartani egy húszéves fiatalembert a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján, miután szeptember végén összeesett egy edzőteremben. Az újraélesztett fiatalember keringését a Magyarországon elsőként alkalmazott eszköz támogatta a szívműtétig. Az operáció sikerült, a fiú hamarosan hazatérhet.

A húszéves László Gábor szeptember végén egy edzőteremben esett össze. Leállt a szíve, a mentők pedig folyamatos újraélesztés mellett szállították a Semmelweis Egyetem Városmajori Klinikájára. Később kiderült, egy rendkívül ritka, veleszületett koszorúér-rendellenesség okozta a bajt.