Így töri le az Otthon Start Program az ingatlanárakat

Az Otthon Start Programnak köszönhetően fordulópontra lehet számítani 2026-ban az ingatlanpiacon. Több új lakás épül és lassul az ingatlan-áremelkedés is – mondta a legnagyobb ingatlanpiaci portál vezető gazdasági szakértője. Balogh László kifejtette: a 3 százalékos hitel másfél millió forintos négyzetméterenkénti felső határának meghúzása ugyanis fékezte a drágulást és tovább nőtt a kereslet, a budapesti albérletárak azonban csökkentek.

Az Otthon Start Program bevezetése óta csökkent a lakásárdrágulás mértéke - közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. A legnagyobb ingatlanpiaci portál vezető gazdasági szakértője pedig arról számolt be Híradónknak, hogy mindehhez nagyban hozzájárul, hogy a programban szereplő legfeljebb másfél millió forintos négyzetméterenkénti ár felső határának egyre több lakásfejlesztő igyekszik megfelelni.

Balogh László szerint jól jellemzi a lakáspiac dinamikáját, hogy tavaly februárban még 4 százalékos drágulást mértek, ami decemberre már mínusz 0,1 tized százalékra csökkent a havi árváltozást tekintve. A vezető gazdasági szakértő ugyanakkor arra is kitért, hogy a program hatására az albérleti díjak már ősszel csökkenésnek indultak. A bérlők pedig 2026-ban is egyre alacsonyabb díjakkal számolhatnak.  


 

 

