Kiderült, ő is ott állhatott a Tisza Párt titkos gazdasági receptje mögött

A volt MSZP-s pénzügyminiszter néhány hónapja egy interjúban arról értekezett, hogy reformok kritikus tömegére van szükség.

Még egyszer kimondom, mert ez lényeges. A reformok kritikus tömege. Ugyanis nem lesz elegendő mit tudom én, igazítani az adókulcsokon. Ez a reform esetén sokkal fontosabb az adóalapoknak a kérdése, és hogy hány mentesség és kedvezmény van, és hogyha ha ezt helyretettük, akkor jönnek a kulcsok.

Most a Mandiner számolt be arról, hogy Bokros Lajosnak is kiemelt szerep juthatott a Tisza Párt megszorítócsomagjának kidolgozásában. A portál rámutatott: A Magyar Péterék által ismertetett reformok hasonlóságot mutatnak az egykori Bokros-csomaggal. Ebben felelhető egyebek között a magánnyugdíjpénztári rendszer újbóli bevezetése és az egészségügyi átalakítás is.

Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közgazdászprofesszora emlékeztetett: a baloldal által meghozott gazdasági intézkedések nem ismeretlennek a társadalom előtt.