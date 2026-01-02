Mezőgazdasági kilátások 2026-ra

2025 a gabonapiac számára egy olyan év volt, amikor a bőséges termés és a változó nemzetközi kereslet együtt alakította át globális szállítási és árképzési mintákat. Ez feszültségeket gerjesztett a termelők és exportőrök között, miközben a politikai döntéshozók is lépéseket tettek a stabilizáció érdekében — mindez pedig egy lassan átalakuló globális gabonapiacot eredményezett. Hogy mi várható idén arról az adás vendége beszélt.

