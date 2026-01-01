NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Pénzügyi tudatosság 2026-ban - a sikeres megtakarítás titka a 10 százalékos szabály

Az új év a fogadalmak és a számvetés időszaka, amikor sokan tűzik ki célul a spórolást. Szekeres Csaba pénzügyi tanácsadó a HírTV Napindító című műsorában részletezte, hogyan építhetünk stabil anyagi hátteret a technológia segítségével, és miért kulcsfontosságú a „fizess magadnak először” elve a mindennapokban.

A pénzügyi tudatosság alapja a rendszerezés és a visszatekintés: érdemes a banki applikációk segítségével elemezni a 2025-ös költéseinket. 

A szakértő szerint az elsődleges cél egy legalább háromhavi kiadásnak megfelelő vésztartalék felépítése legyen, amely váratlan krízis esetén nyújt biztonságot. 

A sikeres megtakarítás titka a 10%-os szabály: 

ezt az összeget a hónap elején, rögtön a fizetés megérkezésekor kell félretenni, így az agyunk a maradék 90%-hoz igazítja a kiadásokat. Hosszabb távon érdemes külön keretet különíteni el lakásfelújításra vagy akár nyugdíjas éveinkre is.

 

 

