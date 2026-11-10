Nem vette napirendre a védett üzemanyagárat a Tisza

Nem vette napirendre a Tisza a védett üzemanyagár visszavezetését – számolt be a Fidesz országgyűlési képviselője, Palóc André.

Ismét védett üzemanyagárat sürget a Fidesz (Forrás: Hír TV)

A Fidesz–KDNP októberben nyújtott be a hazai üzemanyagellátás védelméről egy törvényjavaslatot. A gazdasági és energetikai bizottság ma tárgyalta a tervezetet, a Fidesz és a KDNP javaslatát azonban nem vették napirendre.

A drága üzemanyag miatt gyorsul az infláció

A KSH ma tette közzé a fogyasztói árak alakulására vonatkozó adatokat, és a pénzügyminiszter is elismerte, hogy az üzemanyagok drágulása áll az infláció októberi emelkedése mögött. Kármán András közösségi oldalán arról írt, hogy az üzemanyagok ára egyetlen hónap alatt 3 százalékkal emelkedett, ami önmagában 0,2 százalékponttal növelte a havi fogyasztói árindexet.

Hortay Olivér fideszes képviselő szerint markánsabb támogatásra lenne szükség az üzemanyagárak tekintetében. Az ötezer forintos dízeltámogatás nem elég, és sokakra nem is vonatkozik – mutatott rá a politikus, és hangsúlyozta: ha például a fuvarozók vagy a gazdák nem kapnak nagyobb támogatást, csődbe mehetnek, ami kihatással lehet a gazdaság egészére.