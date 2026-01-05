Kiderült az igazság: Trump kedvenc színésznőjét kicsinálná a liberális véleménydiktatúra

Sydney Sweeney esete tökéletes állatorvosi lova a mai amerikai közállapotoknak: hiába a vitathatatlan tehetség és a sikeres szerepek olyan sorozatokban, mint az Eufória vagy A szolgálólány meséje, a liberális értékrend nem tűri az elhajlást. A színésznő karrierje pillanatok alatt vált politikai hadszíntérré, miután kiderült, hogy a magánéletben nem áll be a sorba, sőt, Floridában republikánusként regisztrált. A közvélemény ítéletet mondott, amikor egy ártatlan farmerreklám és néhány családi fotó miatt a "woke hisztéria" kereszttüzébe került, bizonyítva, hogy Hollywoodban a politikai hovatartozás fontosabb, mint a színészi teljesítmény.