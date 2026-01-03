Lángoló utcák vs. havas nyugalom: ezért mondunk nemet a brüsszeli migrációs politikára!

A videó üzenete egyértelmű: a magyar kormány szerint a nyugat-európai nagyvárosokban tapasztalható szilveszteri káosz a Brüsszel által erőltetett migráció közvetlen következménye, amivel szemben Magyarország a biztonságot és a rendet választja.

