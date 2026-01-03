NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld
Lángoló utcák vs. havas nyugalom: ezért mondunk nemet a brüsszeli migrációs politikára!

Lángoló utcák vs. havas nyugalom: ezért mondunk nemet a brüsszeli migrációs politikára!

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója által közzétett videó két teljesen különböző világot tár elénk ugyanabban az időpontban. Míg Brüsszelben égő autókat, Hágában és Berlinben pedig utcai harcokra emlékeztető tűzijáték-párbajokat és rendőri intézkedéseket láthatunk, addig Budapesten békés, havas idill fogadja az ünneplőket.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Frissítve: 1 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

A videó üzenete egyértelmű: a magyar kormány szerint a nyugat-európai nagyvárosokban tapasztalható szilveszteri káosz a Brüsszel által erőltetett migráció közvetlen következménye, amivel szemben Magyarország a biztonságot és a rendet választja.

KAPCSOLÓDÓ: Vér és káosz az ünnep alatt: migránsbandák változtatták csatatérré a Dóm teret

 

 

Továbbiak a témában