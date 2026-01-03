Vér és káosz az ünnep alatt: migránsbandák változtatták csatatérré a Dóm teret

Nemcsak Rómában voltak zavargások az év utolsó napján, hanem Firenzét is felforgatták az észak- afrikai bevándorlók. A Colosseum környékét, és a firenzei Dóm teret is rémálommá változtatták másod- és harmadgenerációs fiatalokból álló csoportok. A Dómmal szembeni étterem teljes berendezését tönkretették. A helyszínen készített videókon jól látható, hogy az afrikai fiatalok összeverekedtek, asztalokat forgattak fel, székeket dobáltak egymásnak. Üvegek repültek a levegőbe a turisták között a zsúfolásig tömött Dóm téren.