Rendkívüli bejelentés a Fehér Házból – „a biztonságos átmenetig” az USA kezében Venezuela

Hozzátette: Washington nem akarja megkockáztatni, hogy "valaki más kerüljön hatalomra" úgy, hogy az a korábbi évekhez hasonló helyzetet eredményezzen.

Az elnök kijelentette:

Washington célja a "béke, a szabadság és az igazságosság" biztosítása a venezuelai nép számára,

beleértve azokat is, akik jelenleg az Egyesült Államokban élnek, de vissza szeretnének térni hazájukba. "Venezuela az ő hazájuk" - mondta.

Trump kiemelte, hogy a mostani hadművelet során egyetlen amerikai katona sem halt meg, és egyetlen amerikai katonai eszköz sem semmisült meg, miközben

az amerikai hadsereg "elsöprő erőt" vetett be a levegőben, a szárazföldön és a tengeren.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok egy második, nagyobb csapásra is felkészült, de erre "valószínűleg nem lesz szükség".