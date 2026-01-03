Rendkívüli bejelentés a Fehér Házból – „a biztonságos átmenetig” az USA kezében Venezuela

Az Egyesült Államok átmenetileg átveszi Venezuela irányítását, amíg nem sikerül "biztonságos, megfelelő és megfontolt" politikai átmenetet végrehajtani az országban - jelentette be Donald Trump amerikai elnök szombaton a Fehér Házban sajtótájékoztatón, amelyet azután tartott, hogy az amerikai fegyveres erők az éjszakai művelet során elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét Caracasban.
Hozzátette: Washington nem akarja megkockáztatni, hogy "valaki más kerüljön hatalomra" úgy, hogy az a korábbi évekhez hasonló helyzetet eredményezzen.
Az elnök kijelentette:
Washington célja a "béke, a szabadság és az igazságosság" biztosítása a venezuelai nép számára,
beleértve azokat is, akik jelenleg az Egyesült Államokban élnek, de vissza szeretnének térni hazájukba. "Venezuela az ő hazájuk" - mondta.
Trump kiemelte, hogy a mostani hadművelet során egyetlen amerikai katona sem halt meg, és egyetlen amerikai katonai eszköz sem semmisült meg, miközben
az amerikai hadsereg "elsöprő erőt" vetett be a levegőben, a szárazföldön és a tengeren.
Hozzátette, hogy az Egyesült Államok egy második, nagyobb csapásra is felkészült, de erre "valószínűleg nem lesz szükség".