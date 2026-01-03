Légitámadás érte Venezuela fővárosát

"Ezekben a percekben is bombázzák Caracast, (...) Venezuelát megtámadták" - írta Gustavo Petro kolumbiai elnök az X közösségi oldalon, kérve azt is, hogy az Amerikai Államok Szervezete és az ENSZ illetékes szervei tartsanak sürgősségi tanácskozást. Helyi idő szerint hajnali 2 órakor erős robbanások és repülőgépek zajához hasonlító hangok hallatszottak - állapította meg a Reuters hírügynökség több szemtanúja és az AFP francia hírügynökség helyszínen tartózkodó újságírója is. A város déli részén, egy nagy katonai bázis közelében áramszünet keletkezett. A közösségi médiában lángokról és füstfelhőkről készült képeket is megjelentek.

Az amerikai védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta a történteket, de az amerikai kormányzat korábban nem zárta ki szárazföldi csapások lehetőségét Venezuelában a kábítószer-kereskedelemben érintett célpontok ellen. Az Egyesült Államok már korábban egy repülőgép-hordozót, hadihajókat és fejlett harci repülőgépeket vezényelt a Karib-tenger térségébe. Donald Trump elnök a múlt héten kijelentette, hogy az Egyesült Államok "megsemmisített" egy olyan területet Venezuelában, ahol hajókat töltenek meg kábítószerrel. Ez volt az első ismert eset arról, hogy Washington szárazföldi műveletet hajtott végre a dél-amerikai országban.

Venezuela "rendkívül súlyos katonai agressziónak" minősítette az országot szombat hajnalban ért támadást, miután robbanások rázkódtatták meg az éjszaka a fővárost. Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett.

"Venezuela elutasítja, és elítéli (...) az Egyesült Államok által a venezuelai terület és lakosság ellen elkövetett súlyos katonai agressziót Caracas polgári és katonai településein, valamint a Caracas környékén fekvő Miranda, Aragua és La Guaira államokban" - áll a kormányzat közleményében. Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett ki, és felszólította "az ország összes társadalmi és politikai erejét, hogy léptesse életbe a mozgósítási terveket" - írták a dokumentumban.

Fotó: képernyőfotó