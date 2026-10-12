Döbbenetes támadás Franciaországban: vadászpuskával nyitott tüzet tanáraira egy kamasz

Vadászpuskával lövöldözött egy 14 éves diák a dél-franciaországi Aubagne egyik középiskolájában. A támadásban két tanár sérült meg. A diákot őrizetbe vették. Rendőrségi források szerint a lövöldözésnek nincs köze az elmúlt hetekben egyre szélesedő diáktüntetésekhez.

A lövöldöző egy gitártokba rejtett sörétes puskával lépett be az iskolába. A 14 éves fiú az igazgatóra és egy tanárnőre nyitott tüzet. Az iskolavezetőt a derekán és a combján, a tanárnőt pedig szintén a combján találta el. A sebesülteket kórházba szállították, nincsenek életveszélyben. Az elkövetőt a rendőrség kiérkezéséig a személyzet ártalmatlanította. A fiúnak korábban nem volt dolga a rendőrséggel. Indítéka nem ismert.

Aubagne város vezetése közölte, hogy pszichológiai támogatást nyújtanak a diákoknak, a családoknak és a személyzetnek. A francia oktatási és a belügyminiszter is a helyszínre látogatott. A lövöldözésnek nincs köze az elmúlt hetekben egyre szélesedő diáktüntetésekhez, mivel az aubagne-i középiskolát nem érintették a tiltakozó blokádok.