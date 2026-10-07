Könnygáz, gumibot, több száz sérült: egyre mélyebb a francia oktatási válság

Az oktatási tiltakozások Franciaországban és a tüntetések hatása a francia kormányra már túlmutat az eredeti iskolai követeléseken. Több mint hatezer embert állítottak elő, 215 diák és 715 rendőr vagy csendőr sérült meg, miközben a kabinet már konkrét oktatáspolitikai válaszokat ígér.

Francia diáktüntetések: ki tudja megtartani a történet irányítását?

A tiltakozók már elérték, hogy a kormány napirendjére kerüljenek követeléseik, de az áttörés még nem történt meg. Minél inkább az oktatásról szól a mozgalom, annál nagyobb lehet a politikai nyomás; minél inkább az utcai erőszakról, annál könnyebb rendészeti kérdéssé tenni. Végül melyik történet marad meg: az iskolák válsága vagy a barikádoké?