Rejtélyes halálesetek Oroszországban: a WHO válaszokat követel

Magyarázatot vár az Egészségügyi Világszervezet Oroszországtól a szibériai pestiskutató intézetben történt halálesetek miatt. Moszkva továbbra sem közölte a tragédiák pontos okát, de tagadják hogy köze lenne a pestishez és azt állítják nincs járványveszély. Ennek ellenére Mongólia bejelentette: szigorítja az Oroszországgal közös határ ellenőrzését a pestissel kapcsolatos aggodalmak miatt.

Hamis információnak nevezték az oroszok azt a sajtóhírt, amely szerint már a második embernél tapasztaltak ismeretlen eredetű tüdőgyulladást egy szibériai pestiskutató intézetben. Október másodikán meghalt a laboratórium 28 éves kutatója, az eset körülményeit továbbra sem tisztázták pontosan.



Az Egyesült Államok jelenleg nem gondolja, hogy biológiai fegyverrel lenne összefüggésben a szibériai eset. Donald Trump a Fehér Házban újságíróknak azt mondta, hogy további információkat vár az esetről.