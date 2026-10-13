Részleges engedmény Ukrajnától: a kárpátaljai magyarok jogai körül továbbra is vannak viták

Az ukrán parlament tett egy lépést az országban élő nemzeti kisebbségek felé, elfogadta az anyanyelvi oktatásról szóló törvénymódosítást. Magyarország a múlt héten az ukrán lépést megelőlegezve nem blokkolta tovább az ukrán uniós csatlakozási tárgyalásokat.

Kárpátaljai tudósítónk Napindító műsorunkban rámutatott: az előző magyar kormány határozottan kifogásolta, hogy Ukrajna az elmúlt években fokozatosan szűkítette a kárpátaljai magyarok korábban meglévő jogait. Különösen azokat, amelyek az anyanyelvi oktatáshoz és magyar nyelvhasználathoz fűződtek.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna csak részben teljesíti a kárpátaljai magyar közösség által megfogalmazott 11 pontos követeléscsomagot. A politikus kiemelte, hogy a módosítás nem rendezi az oktatáson kívüli nyelvhasználatot, azzal pedig, hogy Magyar Péter feloldotta az ukrán uniós csatlakozással szembeni magyar vétót - fontos érdekérvényesítési eszközről mondott le. Dömötör Csaba hangsúlyozta: a Tisza-kormány által ünnepelt eredmény valójában csak részleges előrelépés, amelyért Magyarország aránytalanul nagy politikai árat fizethet.