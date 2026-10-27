Koncz Zsófia szerint a magyar családok fizethetik meg a Tisza terveinek árát

Több százezer forinttal járnak rosszabbul a magyar családok. Így reagált Koncz Zsófia a Tisza-kormány jövő évi költségvetési tervezetére. A fideszes képviselő kiemelte, Magyar Péterék a minimálbért sem fogják emelni, amivel egy újabb ígéretüket szegik meg.

Koncz Zsófia hozzátette, hiába állította Magyar Péter, hogy az adócsökkentés kormánya lesz a Tiszáé, a valódi program bizonytalanságot és elvonásokat hoz a családtámogatási rendszerbe.

Vasárnap a kormány közösségi oldalán szemléltették, hogy mennyivel jobban fognak járni a magyar családok az új költségvetéssel. A példában egy fiktív, kétgyermekes 40 év alatti házaspárt említenek, akik eszerint évente csaknem másfél millió forinttal kap többet jövőre, mint idén.

Csakhogy a 30 év alatti, mellettük a 40 év alatti kétgyermekes, valamint a három- és többgyermekes anyák adómentessége havi bruttó egymillió forintig él majd, a kereset ezt meghaladó része után 15 százalék SZJA-t kell fizetni. Mégpedig azzal az indokkal, hogy nem elég, hogy a költségvetés nem tudja kigazdálkodni az összeget, de még igazságtalannak is tartják az egymillió forint feletti keresetrész adómentességét.