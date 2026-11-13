Dömötör Csaba: Az uniós polgárokat korlátozzák, Ukrajnába mégis ellenőrizetlenül ömlik a pénz

Miközben az Európai Unió állampolgárainak a bankfiókokban és az átutalások során is rendkívül részletes szabályokkal és szigorú korlátozásokkal kell szembesülniük, addig Ukrajna irányába elképesztő összegek áramlanak ellenőrizetlenül – erre hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője az osztrák aranykonvojok ügye kapcsán.

A politikus rámutatott: az osztrák belpolitikában is komoly vitát váltott ki, hogy Ausztria és Ukrajna között mintegy húszmilliárd euró értékben indultak és érkeztek szállítmányok mindenféle kontroll nélkül.

Dömötör Csaba hangsúlyozta, hogy az Európai Parlamentben továbbra sem látnak szívesen semmilyen érdemi vitát az Ukrajna számára kényes ügyekről, mivel Brüsszelben mindent alárendelnek az ideológiai elvárásoknak és a háború finanszírozását szolgáló céloknak.