Mit jelent ma egy igazi példakép?

A Hír TV Napindító című reggeli magazinjának adásában Bedő Imre, a Férfiak Klubjának alapítója volt a stúdió vendége, akivel a modern kori mintakövetés kihívásait és az igazi példaképek hiányát járták körbe.

A beszélgetés során hangsúlyozták, hogy a felgyorsult, digitális világban és az influencerek által uralt térben felhígultak a hagyományos értékek, miközben a fiataloknak és a társadalomnak minden eddiginél nagyobb szüksége lenne hiteles, maradandó értékközvetítő személyiségekre.

Bedő Imre rávilágított arra, hogy a tudatos apaság, a szülői felelősség és a belső tartás elengedhetetlen ahhoz, hogy a jövő generációi egészséges értékrendet sajátíthassanak