Óriási karácsonyi élelmiszergyűjtés indul

A háztartások nagy része hazánkban rengeteg olyan élelmiszer dob ki, ami még menthető lenne. A Napindító vendégeként Nagygyörgy András, a Magyar Élelmiszerbank külső kapcsolatokért felelős igazgatója ennek a jelenségnek az okairól is beszélt, valamint hangsúlyozta, hogy ha valaki túl sokat vásárolt, az ünnepi időszak közeledtével akár jótékony célokra is fordíthatja a fölösleges élelmiszert.