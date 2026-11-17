A szon.hu beszámolója szerint hatóságok figyelmeztették az embereket, hogy a légiriadót komolyan kell venni, és a veszély elmúltáig maradjon mindenki biztonságos helyen. A portál helyi forrárása ugyancsak megerősítette a dróncsapást.

A Kárpátaljai Katonai Közigazgatás vezetője adott hírt először hivatalosan is az orosz drónok támdásáról, amelyek Kárpátalján, azon belül Munkács városában is megjelentek.

A munkácsi városi tanács külön felhívta a figyelmet arra, hogy az emberek ne tegyenek közzé fényképeket és videókat a közösségi oldalakon a légvédelem munkájáról. Az ilyen felvételek ugyanis olyan információkat is tartalmazhatnak, amelyek segíthetik a támadókat a katonai lépések követésében – írta a Szon.hu, ahol további információkat is olvashatnak a dróntámadásról.