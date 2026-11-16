Újabb megerősítés: létrejön a háromoldalú csúcstalálkozó

Háromoldalú találkozót tart a kínai, az amerikai és az orosz elnök november 19-én a kínai Sencsenben - erősítette meg a kínai külügyminisztérium. A politikusok az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés, az APEC vezetői találkozója keretében egyeztetnek majd.

A megbeszélés napirendjéről egyelőre keveset tudni. Donald Trump azt mondta, hogy az iráni konfliktusról és a perzsa állam nukleáris leszereléséről kíván tárgyalni.

– Ez lesz a történelem első személyes találkozója Kína, Oroszország és az Egyesült Államok államfői között – ezekkel a szavakkal erősítette meg a kínai külügyminisztérium szóvivője a három ország vezetőjének november 19-ei találkozóját. Mao Ning „úttörő jelentőségűnek” nevezte a megbeszélést majd azt ígérte, elő fogja segíteni a világbékét és a nemzetközi helyzet stabilitását.