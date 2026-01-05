34 éves korában meghalt Dudás Miklós világbajnok kajakozó

Az Index információi szerint Dudás Miklós – akinek haláláról a Bors napilap is beszámolt – otthonában hunyt el.

A kajakozó előtt ígéretes sportkarrier állt, a 2009-es ifjúsági világbajnokságon két arany- és egy ezüstérmet szerzett, majd nagy lépésekkel érkezett meg a felnőttek közé. A váltóban a felnőtt világbajnokságon 2010-ben negyedik lett, majd később kivívta a részvételt a 2012-es, londoni ötkarikás játékokon, amelyen utánpótláskorú versenyzőként a hatodik helyet szerezte meg 200 méteren. A 2013-as Európa-bajnokságon K–1 500 méteren ezüstérmes lett, majd a moszkvai világbajnokságon K–1 4×200 méteren Tótka Sándor, Molnár Péter és Hérics Dávid társaként szintén aranyérmet nyert.