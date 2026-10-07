Ha emelkedik az adó, ki fizeti meg a különbséget?

Az EKHO 2027-től a hivatásos sportolóknál is 60 millió forintos határt kaphat. A sportolók adózása, a sportklubok költségei, az olimpiai felkészülés, az EKHO 60 millió forint, a profi sportolók adóterhe és a magyar sport versenyképessége ezért ugyanannak a döntésnek különböző oldalai. A kormány az egyenlő közteherviselést hangsúlyozza, de a végleges szabályozás klubokra gyakorolt költséghatása még nem ismert.

EKHO: az adókedvezmény eltűnik, a költség nem

Ha a sportoló nettó fizetése rögzített, a pluszteher részben a klubnál jelenhet meg; ha nem kompenzálják, a játékos nettója csökkenhet. Az olimpiai sportra gyakorolt általános negatív hatás egyelőre nem bizonyított. A döntő kérdés ezért az: kiszámolta-e a kormány, mekkora versenyképességi árat jelent a 440 millió forinttal szűkebb kedvezményes sáv?