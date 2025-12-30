Újabb rekordév küszöbén a magyar turizmus

A fővárostól a Balatonig, a fesztiváloktól a gasztronómiáig számos tényező járult hozzá ahhoz, hogy 2025 ismét a rekordok közelébe kerüljön – vagy akár újabb csúcsot is döntsön.

A 2025-ös évnek nem kis kihívással vágtak neki a turisztikai szektor szereplői, hiszen a cél minden esztendőben ugyanaz: túlszárnyalni az előző év eredményeit. Ez azonban most különösen nagy feladatnak bizonyult, mivel 2019 után 2024 lett a magyar turizmus új rekordéve, amelyhez minden aktuális teljesítményt viszonyítani lehet.