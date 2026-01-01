Ezért fontos tudnia, mit eszik 2026-ban

Puffadás, bőrproblémák vagy hirtelen rosszullét? Sokan nem tudják, hogy mindennapi panaszaik mögött ételintolerancia vagy allergia állhat. Németh Csaba élelmiszermérnök Napindító című műsorunkban tisztázta a különbséget a heves immunválasz és az anyagcserezavarok között, miközben hasznos tanácsokat adott ahhoz, hogyan ismerhetjük fel a rejtett összetevőket a boltok polcain, és mikor érdemes szakemberhez fordulni.
A szakértő hangsúlyozza: míg az ételallergia akár életveszélyes immunválaszt is kiválthat, az intolerancia – mint például a laktózérzékenység – kellemetlen anyagcserezavarokat és puffadást okoz. Fontos tudni, hogy a szervezetünk leállíthatja bizonyos enzimek, például a laktáz termelését, ha nem fogyasztunk eleget az adott tápanyagból.
Az élelmiszeripar fejlődésének köszönhetően ma már számos helyettesítő termék elérhető, így a glutén- vagy tejmentes diéta sem jelent lemondást a gasztronómiai élményekről. Ugyanakkor figyeljünk oda, hiszen a feldolgozott élelmiszerekben, például egy egyszerű pirítósban is lehetnek rejtett összetevők (tejpor), ezért mindig figyelni kell a vastagon szedett allergéneket a csomagoláson.