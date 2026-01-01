Több mint 400-an csobbantak a jeges tóban Orfűn

Az üdülőtelepülésen már hagyomány, hogy január 1-én a legbátrabbak így indítják a szezont. Idén a levegő hőmérséklete hasonlóan alakult a Pécsi-tó vizéhez, ami 4 Celsius-fok körül volt, ennek ellenére még gyerekek is leúszták a 10 méteres távot. A helyszínről Németh Krisztina tudósított.
Mediterrán hangulat helyett 4 fokos víz és acélos akarat várta az év első napján azokat a vállalkozó kedvűeket, akik részt vettek a 11. Orfűi Csobbanáson. A Pécsi-tó partján idén minden eddigi részvételi rekord megdőlt: a gyerekektől az idős korosztályig több mint négyszázan vágtak neki a méteres távnak a dermesztő hullámok között, hogy vidáman és egészségesen kezdjék az új esztendőt.