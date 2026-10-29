Kortárs művészet történelmi falak között – különleges kiállítás nyílt a Budai Várban

Három kortárs festőművész, három különböző látásmód, és egy közös gondolat: az ember és a természet feletti szakralitásra épülő kapcsolata.

A budavári Magdolna-torony több mint 800 éves falai között Kondor Attila, Cseke Szilárd és Péterfy Ábel alkotásai Assisi Szent Ferenc világát idézik meg. A Napfivér című kiállításon nemcsak a festmények, hanem maga a történelmi helyszín is különleges szerepet kap.