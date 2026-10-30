Halloween: szellemek hódítják meg Ázsiát

Véres arcok, zombik, szellemek és egy Donald Trumpnak öltözött bulizó. Nem egy horrorfilm forgatásán járunk, hanem Ázsiában, ahol a Halloween egyre nagyobb tömegeket mozgat meg.

Halloween Ázsiában (Forrás: Hír TV)

A Halloween Ázsiában is terjed

Mi kell ahhoz, hogy egy nyugati ünnep Ázsiában is tömegeket mozgasson meg? Látványos jelmezek, szokatlan hagyományok és természetesen egy jó adag borzongás. Hongkongban a Halloween már a turizmus fellendítésének egyik eszköze, Bangkokban pedig a helyi szellemvilág alakjai kapnak főszerepet.

Bár a Halloween nem tartozik Ázsia hagyományos ünnepei közé, egyre többen fedezik fel maguknak, és mindenhol a saját képükre formálják. Hongkongban a látványos jelmezek és az utcai bulik a turistákat csábítják, miközben a vendéglátósok is abban bíznak, hogy az ünnep fellendíti az üzletet. Bangkokban eközben a rémisztő figurák mellett a helyi mondák és a családi együttlét is fontos szerepet kap.