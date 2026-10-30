Itt az ideje elővenni a téli gumit

Bár a naptár szerint még csak az ősz közepén járunk, az időjárás már egyre gyakrabban emlékeztet bennünket arra, hogy közeleg a tél. A reggeli hideg, a párás utak és a fagypont körüli hőmérséklet az autósoknak is jelzésértékű: eljött a téli gumicsere ideje. Sokan még mindig az első hóeséshez kötik az abroncsváltást, pedig a biztonságos közlekedéshez már jóval korábban érdemes felkészülni.

Eljött a téli gumi szezonja (Forrás: Hír TV)

Elő a téli gumival

Az őszi lehűlés a gumicserék szezonját is elindította, így egyre több autós keresi fel a szervizeket. A megfelelő abroncs kiválasztása a biztonságos közlekedés egyik alapfeltétele.

Utánajártunk, mikor érdemes időpontot foglalni, mennyibe kerülhet a csere, és kinek jelenthet jó választást a négyévszakos gumiabroncs.