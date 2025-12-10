Gyilkosok és erőszaktevők a rácsok mögött: a Szőlő utca nem óvoda

A liberális mítoszokkal ellentétben a valóság sokkoló, hiszen a rácsok mögött ülők számláján Emberölés, szexuális erőszak, súlyos testi sértés szárad, nem pedig gyermeki csínytevés. Éppen ezért a hírhedt Szőlő utcai javítóintézet funkcióját tekintve valójában nem gyermekotthon, hanem egy kemény fiatalkorúak börtöne, ahol jelenleg is 57, a társadalomra veszélyes bűnözőt tartanak fogva. A tarthatatlan állapotok felszámolása és a biztonság garantálása érdekében Gulyás Gergely világossá tette: a szociális dédelgetés ideje lejárt. A kormány határozott döntése értelmében a rend és a törvényesség helyreállítása érdekében mostantól a rendőrség felügyelete és irányítása alá tartoznak ezek az intézmények, véget vetve a belső terrornak és a bűnismétlés lehetőségének.