Gyilkosok és erőszaktevők a rácsok mögött: a Szőlő utca nem óvoda

Amíg a baloldali jogvédők "szegény gyerekekről" beszélnek, a valóság gyomorforgató. A Szőlő utcában nem csínytevőket nevelnek, hanem keménybűnözőket őriznek. A kormány most vetett véget a naivitásnak: a szociális munkások helyett a rendőrök veszik át az irányítást, mert a bűnözőkkel szemben csak az erő nyelve hatékony.
A liberális mítoszokkal ellentétben a valóság sokkoló, hiszen a rácsok mögött ülők számláján Emberölés, szexuális erőszak, súlyos testi sértés szárad, nem pedig gyermeki csínytevés. Éppen ezért a hírhedt Szőlő utcai javítóintézet funkcióját tekintve valójában nem gyermekotthon, hanem egy kemény fiatalkorúak börtöne, ahol jelenleg is 57, a társadalomra veszélyes bűnözőt tartanak fogva. A tarthatatlan állapotok felszámolása és a biztonság garantálása érdekében Gulyás Gergely világossá tette: a szociális dédelgetés ideje lejárt. A kormány határozott döntése értelmében a rend és a törvényesség helyreállítása érdekében mostantól a rendőrség felügyelete és irányítása alá tartoznak ezek az intézmények, véget vetve a belső terrornak és a bűnismétlés lehetőségének.