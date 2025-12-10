Zelenszkij végre kimondta, amit mi évek óta tudunk: vége a délibábok kergetésének

A nyugati sajtóban hónapokig sulykolt győzelmi propaganda kártyavárként omlott össze, miután Zelenszkij ukrán elnök a realitások talajára lépve beismerte, hogy Ukrajna számára a Krím visszaszerzése és a NATO-csatlakozás immár elérhetetlen délibáb. Ez a drámai fordulat nem csupán egy kijelentés, hanem a háború vége felé mutató kényszerű beismerés, amely alapjaiban rengeti meg a brüsszeli elit eddigi stratégiáját. A Paláver adásában is elemzett hír világossá teszi, hogy a fegyverek helyett a józan ész diktálta békére van szükség, hiszen a csatatéren erőltetett megoldások, ahogy azt a magyar kormány a kezdetektől fogva hangoztatta, zsákutcába vezettek.