Amikor egy ló segítségével tanulhatunk önismeretet

Klinger Gábor - az alapítvány vezetője - Bridle Up Hope: "Amerikában ez az alapítvány egy 16 évesen a depresszió áldozataként elhunyt lánynak a tiszteletére és inspirációjára jött létre. Az ő családja hozta létre ezt az alapítványt, mert felismerték, hogy a lányoknak a mentális és lelkiállapotára a lovak mennyire jó hatással vannak."

De miért éppen a lovak? Az amerikai család három pillért egyesített: a lovak világát, a közösség erejét és egy életvezetési programot. A tapasztalat szerint ugyanis a lányok különösen jól rezonálnak a lovakkal és ez fordítva is igaz.