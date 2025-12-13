Vége a színjátéknak: Brüsszel egy tollvonással törölte el a magyar vétót

Lehullt az álarc a demokrácia önjelölt bajnokairól, és a látvány nem túl szívderítő. Brüsszel ugyanis úgy döntött, hogy a vétó intézménye csak egy zavaró tényező a nagyhatalmi játszmákban. Orbán Viktor miniszterelnök szerint a mai nappal gyakorlatilag megszűnt a jogállamiság az Európai Unióban. A bürokraták a befagyasztott orosz vagyon sorsáról döntöttek a fejünk felett. A céljuk egyértelmű volt. Mindenáron át akarták tolni az uniós hitel Ukrajnának szánt részletét, még ha ehhez szabályt is kellett szegni. A kormányfő szerint ezzel egy nyilvánvalóan megnyerhetetlen háborút akarnak elnyújtani a végtelenségig. A módszer végtelenül cinikus. Egy jogi kiskaput találtak, vagy inkább fúrtak a falon. Az egyhangú döntéshozatal követelményét egyszerűen eltörölték egy tollvonással. Így már nem zavar be a magyar különvélemény. A demokrácia Brüsszelben immár csak egy üres szlogen, amit akkor vesznek elő, ha minket akarnak kioktatni.