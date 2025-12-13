Maga Orbán Viktor ismét felhúzta a virtuális bokszkesztyűt, és egyenesen az oroszlán barlangjába indul, ugyanis kijelentette: verekedni megy Brüsszel szívébe. A kormányfő világossá tette, hogy az uniós központban nem számíthatnak baráti csevegésre, mert a tét most a nemzeti érdekek védelme, amely nem tűr halasztást. Ez a látogatás egy igazi politikai bokszmeccs a javából, ahol a magyar fél nem riad vissza a konfrontációtól sem a siker érdekében. A brüsszeli bürokraták rémálma válik ismét valóra, amikor a magyar miniszterelnök a tárgyalóasztalra csap a szuverenitás nevében. Nem lesz itt kérem szépen finomkodás vagy diplomáciai ködösítés. A harc az harc, és mi beleállunk, ha kell. Aki azt hitte, hogy Magyarország csendben tűri a diktátumokat, az óriásit tévedett. A miniszterelnök harci kedve töretlen, és kész megvédeni a magyar emberek akaratát, még ha ez fáj is néhány öltönyösnek nyugaton.