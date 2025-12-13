NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Tisza Párt a fizetős egészségügy rémálmát hozná el Magyarországra

Selmeczi Gabriella kongatta meg a vészharangot. A Tisza Párt tervei szerint fizetni kellene a gyógyulásért, a TB pedig megszűnne.

Úgy tűnik, a Tisza Párt programja nem ismer határokat a rombolásban és a társadalmi érzéketlenségben. A legújabb információk szerint ugyanis egy brutális megszorító csomag körvonalazódik a baloldali háttérben. Ez a felelőtlen terv az egészségügyet is tönkretenné rövid időn belül. Magyar Péterék a hírek szerint elvennék az ingyenes egészségügyi ellátást a magyar emberektől. Sőt, a radikális ötletelés odáig fajult, hogy kivezetnék a társadalombiztosítást a rendszerből. Ez a lépés végzetes lenne a társadalom legszélesebb és legszegényebb rétegei számára. Különösen a nyugdíjasok és az alacsonyabb jövedelműek kerülnének kilátástalan és kiszolgáltatott helyzetbe emiatt.

 

