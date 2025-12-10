Gazdasági okokból indul útnak a Spanyolországba érkező illegális migránsok többsége

Abban reménykednek, hogy itt könnyebb lesz az életük, legalábbis eleinte, mert a spanyol kormány szociális ellátással segíti őket - a legtöbb bevándorló ezért jön ide és nem azért, mert háború elől menekül, ez derült ki az uniós határvédemi ügynökség új statisztikájából. Idén szeptember végéig már közel 30 ezer illegális bevándorló érkezett Spanyolországba illegálisan és az adatok azt mutatják, hogy a legtöbben Észak-Afrikából jöttek, főleg Marokkóból és Algériából, illetve más olyan országokból, ahogy jelenleg nincs menedékjogot igazoló fegyveres konfliktus. Ezeknek az embereknek a nagy része -10-ből 7 - gazdasági okokból választja Spanyolországot, iratok nélkül érkezik és abban bízik, hogy az itteni szociális ellátórendszer majd felkarolja. Aztán az is kiderült még a statisztikából, hogy rajtuk kívül egyre több bevándorló jön olyan térségből, ahol terjed az iszlamista radikalizáció, ami komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Nem véletlen, hogy Spanyolországban idén példátlan létszámban fognak el dzsihadistákat.

Mindeközben a Kanári-szigetekre még most is, év végén is folyamatosan érkeznek a migránsmaffia hajói, legutóbb egyetlen éjszaka alatt több mint 300-an értek partot El Hierron, a többségük szubszaharai országokból származó férfi volt. A kormány még mindig más régiókba hozza át ezeket az embereket, hogy levegye a terhet a kanári befogadórendszerről, de ez valójában nem történik meg, mert megállás nélkül jön az utánpótlás.