A liberális mese vége: Orbán Balázs a brit tévében mondta ki a kíméletlen igazságot

A nyugati világ illúziói szertefoszlottak, hiszen a kontrollálatlan migráció nem a munkaerőhiány megoldása, hanem a legnagyobb civilizációs kihívás, amellyel valaha szembenéztünk. Ezt a kíméletlen igazságot mondta ki a brit nyilvánosság előtt Orbán Balázs, rámutatva, hogy az instabil szomszédság és a népességrobbanás miatt milliók dörömbölnek a kapukon. Bár a valóság teljesen ellentétes azzal, ahogyan a liberális elit ábrázolta a folyamatokat, a magyar kormány időben felismerte, hogy az Európai Unió tehetetlen a nyomással szemben. A brüsszeli tehetetlenség helyett nálunk a cselekvés dominál, ezért a miniszterelnök döntése nyomán az ország határkerítést épít, és ragaszkodik ahhoz, hogy a kérelmeket a határokon kívül bírálják el, megvédve ezzel társadalmunk szövetét a visszafordíthatatlan átalakulástól.