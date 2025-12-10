A liberális mese vége: Orbán Balázs a brit tévében mondta ki a kíméletlen igazságot

Amíg Brüsszelben még mindig "lehetőségről" és "erőforrásról" álmodoznak, a valóság már régen berúgta az ajtót. Orbán Balázs a GB Newsnak adott interjúban nem finomkodott: a tömeges bevándorlás nem megoldás, hanem civilizációs fenyegetés, ami alapjaiban írja át a társadalmakat. Mi időben kapcsoltunk, a Nyugat még csak most ébredezik.
A nyugati világ illúziói szertefoszlottak, hiszen a kontrollálatlan migráció nem a munkaerőhiány megoldása, hanem a legnagyobb civilizációs kihívás, amellyel valaha szembenéztünk. Ezt a kíméletlen igazságot mondta ki a brit nyilvánosság előtt Orbán Balázs, rámutatva, hogy az instabil szomszédság és a népességrobbanás miatt milliók dörömbölnek a kapukon. Bár a valóság teljesen ellentétes azzal, ahogyan a liberális elit ábrázolta a folyamatokat, a magyar kormány időben felismerte, hogy az Európai Unió tehetetlen a nyomással szemben. A brüsszeli tehetetlenség helyett nálunk a cselekvés dominál, ezért a miniszterelnök döntése nyomán az ország határkerítést épít, és ragaszkodik ahhoz, hogy a kérelmeket a határokon kívül bírálják el, megvédve ezzel társadalmunk szövetét a visszafordíthatatlan átalakulástól.