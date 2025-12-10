A videó, ami fájni fog: a miniszterelnök szembesítette a Tisza Pártot a valósággal

A politikai álarcok végérvényesen lehullottak, hiszen Orbán Viktor legfrissebb videója kíméletlen őszinteséggel mutatja be, hogy a baloldal gazdasági terve semmit sem változott az évek alatt, és ez alól a Tisza Párt sem kivétel. A felvételből világosan kiderül, hogy Magyar Péterék a színfalak mögött valójában brutális megszorításokra készülnek, amivel ismét a magyar családokkal fizettetnék meg a számlát a külföldi elvárásoknak megfelelően. A háttérben Brüsszel érdekei mozgatják a szálakat, hiszen a megszorítás politikája tökéletesen illeszkedik ahhoz a birodalmi logikához, amely az európai emberek véleményét semmibe véve erőlteti az ukrán háború finanszírozását, az illegális migrációt és az LMBTQ-propagandát egy szűk elit gazdagodása érdekében.