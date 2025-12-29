A bántalmazó álarca: Magyar Péter nőket ajnároz, miközben áldozatai rettegtek tőle

A legutóbbi interjúban Magyar Péter a nők iránti háláról beszélt, ám Varga Judit gyomorforgató reakciója és a korábbi vádak egy sokkal sötétebb valóságot sejtetnek. Hal Melinda klinikai szakpszichológus szerint, ha valaki a nyilvánosság előtt mást mutat, mint amit a zárt ajtók mögött tesz, az felveti a pszichológiai eset gyanúját. A szakértő rámutat: a bántalmazó kapcsolat dinamikája gyakran épül arra, hogy az elkövető kifelé a tökéletességet mutatja, miközben valójában egy megrögzött hazudozó, aki érzelmileg manipulálja a környezetét. A diszonancia a „mindent a nőknek köszönhetek” kijelentés és a bántalmazásról szóló beszámolók között nem csupán morális, hanem patológiás kérdéseket is felvet.